Esenyurt\'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı

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İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı. Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL