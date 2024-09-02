Esenyurt'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı

Esenyurt\'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, eski sevgilisinin düğününü basarak kavga çıkardı. Kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı. Olay anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

02.09.2024 11:01
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İstanbul Esenyurt'ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı karıştırırdı. Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı söylenirken, olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık Ekibi sevk edildi. Yaşanan olayın ardından eski sevgili kaçarken, yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Eski Sevgili Düğünü Bastı, Kavga Çıktı - Son Dakika
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