Esenyurt'ta Eski Sevgili Korku Saçtı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Eski Sevgili Korku Saçtı

Esenyurt\'ta Eski Sevgili Korku Saçtı
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Esenyurt'ta eski sevgili, apartmanın camlarını kırıp ateşe verirken aile evi terk etti.

Esenyurt'ta eski sevgili mahallelinin korkulu rüyası oldu. Gece saatlerinde scooter ile gelen adam camları kırarak binanın kapısını ateşe verirken, aile korkudan evi terk etti. Komşular şahsın tutuklanması için yetkililerden yardım isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Geçtiğimiz aylarda kız arkadaşının ilişkileri bitirmesi üzerine bir adam ortalığı birbirine kattı. Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde yaşanan olayda gece yarısı eski sevgilisinin yaşadığı apartmana scooter ile gelen adam camları kırdı. Öncesinde de defalarca gelen şahıs, bina giriş kapısının önünde lastik yakarak binayı ateşe verdi ve camları kırdı. Aile şahıstan korktuğu için apartmandan taşınarak evini satışa çıkartırken, mahalleli ise geceleri uyuyamadıklarını belirtti. Mahalle sakinleri şahsın bir an önce tutuklanmasını isterken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

Yaşanan olay hakkında konuşan mahalle sakini, "Olaylar 3-4 ay önce başladı. Adam önce evin camlarını kırdı ardından kapının önünde lastik yaktı. Ev yanıyordu, yoldan geçen vatandaşlar kaldırdı bizleri. Bir gece geldi torpil attı. Geceleri 2-3 gibi geliyor adam. Bu adam kim bilmiyoruz, alt komşumuz kızının eski sevgilisinin olduğunu öğrendik. Ayrılmasını hazmedememiş o nedenle bunları yapıyor. Komşumuz taşında zaten bu adamın korkusuna. Evde biri olsa "Tamam" diyeceğim ama evde de kimse yok. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Esenyurt, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Eski Sevgili Korku Saçtı - Son Dakika

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