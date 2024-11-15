Esenyurt'ta Fabrika Yangını Kontrol Altına Alındı

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Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üreten fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikanın medikal plastik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin, soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Esenyurt'ta sağlık malzemeleri üretilen fabrikanın medikal plastik deposunda çıkmıştı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sarmıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından 5 bin metrekarelik işyerinden 68 araç ve 200 fabrika personeli tahliye edilmişti. Yangında, dumandan etkilenen 10 personele ise sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etmişti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı

Fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren söndürme çalışmalarının ardından kontrol altına alındı. Yangın sonrası sağlık malzemeleri üretilen fabrikanın medikal plastik deposu kullanılamaz hale gelirken, ekiplerin soğutma çalışmalarına devam ettiği öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.