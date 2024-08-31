Esenyurt'ta Fransız turist otelde ölü bulundu - Son Dakika
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Esenyurt'ta Fransız turist otelde ölü bulundu

Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Fransız turist, Esenyurt'ta bulunan bir otelde ölü olarak bulundu. Turistin hareketsiz olduğunu fark eden otel çalışanları durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde turistin hayatını kaybettiği belirlendi. Emniyet güçleri şüpheli ölümü araştırıyor.

31.08.2024 11:59
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Esenyurt'ta Fransız turist kaldığı otelde ölü bulundu. Emniyet güçleri turistin ölüm nedenini araştırıyor.

Olay, dün sabah saatlerinde Gökevler Mahallesinde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fransa'dan Türkiye'ye gelen 49 yaşındaki Fransız turist sabah saatlerinde havaalanına gitmek için taksi çağırdı. Ancak gelen taksi turiste ulaşamayınca otel çalışanlarına durumu bildirdi. Turistin kaldığı odayı kontrol eden otel çalışanları turistin hareketsiz olduğunu gördü. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolleri sonucunda Fransız turistin hayatını kaybettiği belirtilirken emniyet güçleri turistin şüpheli ölümünü araştırıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Fransız turist otelde ölü bulundu - Son Dakika

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