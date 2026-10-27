Esenyurt'ta fren yerine gaza basan sürücünün aracı yayayı hafif yaraladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta fren yerine gaza basan sürücünün aracı yayayı hafif yaraladı

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Esenyurt\'ta fren yerine gaza basan sürücünün aracı yayayı hafif yaraladı
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Esenyurt'ta park etmeye çalışan sürücünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkan otomobil önce bir yayaya, ardından park halindeki otomobile çarptı. Hafif yaralanan yaya hastaneye kaldırılırken sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Esenyurt'ta, park etmeye çalışan sürücünün fren yerine gaza basması sonucu kontrolden çıkan araç önce yayaya ardından park halindeki otomobile çarptı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi İskete Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HGB 67 plakalı otomobilin sürücüsü, park etmeye çalıştığı sırada panikleyerek fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil, önce sokakta bulunan yayaya, ardından park halindeki 34 KFD 384 plakalı araca çarptı. Araç, bir binanın çevresindeki demir korkuluklara çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan yaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken sürücü ise, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazaya karışan otomobil, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaOtomobilEsenyurtGüncelSon Dakika

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