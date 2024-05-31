Esenyurt'ta genç kızı takip ettiği iddia edilen şahsı böyle dövdüler - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta genç kızı takip ettiği iddia edilen şahsı böyle dövdüler

Esenyurt'ta bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Şahıs, öfkeli aile tarafından darp edildi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

31.05.2024 00:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta genç kızı takip ettiği iddia edilen şahsı böyle dövdüler

İSTANBUL - Esenyurt'ta genç kızı yaklaşık bir ay boyunca takip ettiği iddia edilen şahıs, kızın akrabaları tarafından yakalandı. Öfkeli aile tarafından darp edilen şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinden Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil D. isimli şahıs, bir genç kızı yaklaşık bir ay boyunca ısrarlı şekilde takip etmeye başladı. Durumu fark eden kızın akrabaları ise şahsı takip ederek mahalledeki bir markette yakaladı. Şahıs, kızın akrabaları tarafından darp edilirken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sokağa çevik kuvvet ve yunus ekipleri de sevk edilirken alınan güvenlik tedbirlerinin ardından Halil D. polis tarafından araca bindirilerek karakola götürüldü. Şüphelinin darp edildiği o anlar ise çevredeki bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta genç kızı takip ettiği iddia edilen şahsı böyle dövdüler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:38 “Sus payı“ davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım "Sus payı" davasında suçlu bulunan Trump: Alınan karar rezilliktir, sonuna kadar savaşacağım
00:13 Eski ABD Başkanı Trump, ’’sus payı’’ davasında suçlu bulundu Eski ABD Başkanı Trump, ''sus payı'' davasında suçlu bulundu
22:59 Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı Netanyahu ile röportaj yapan Fransız kanalı ülkeyi karıştırdı! Yüzlerce kişi kanal binası önünde toplandı
22:41 Ağrı’da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı Ağrı'da üstsüz dolaşan kadın akıl hastanesine yatırıldı
21:15 Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT’ten açıklama var Sahte pasaportla yakalanan Serdar Sertçelik için MİT'ten açıklama var
23:44 Servet teklif etmişler, satmamış Ali Koç’tan bomba transfer itirafı Servet teklif etmişler, satmamış! Ali Koç'tan bomba transfer itirafı
22:36 Sakaryaspor’u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig’e yükselen son takım oldu Sakaryaspor'u 3-1 yenen Bodrum FK, Süper Lig'e yükselen son takım oldu
22:16 Aziz Yıldırım, “imzayı attı“ demişti Jose Mourinho’dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım Aziz Yıldırım, "imzayı attı" demişti! Jose Mourinho'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran paylaşım
21:22 Tutanak aylar sonra ortaya çıktı Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş’ın aracından silah ve mühimmat çıkmış Tutanak aylar sonra ortaya çıktı! Sinan Ateş cinayeti şüphelisi Tolgahan Demirbaş'ın aracından silah ve mühimmat çıkmış
21:17 Arda Turan Eyüpspor’a istiyordu Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi Arda Turan Eyüpspor'a istiyordu! Oliveira, transfer iddiasına sosyal medyadan cevap verdi
20:47 Cinsel istismar davasında Ender Saraç’ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum Cinsel istismar davasında Ender Saraç'ın oğlundan şok sözler: Babam annemi öldürebilir, bundan çok korkuyorum
20:46 HÜDA PAR’dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın HÜDA PAR'dan vatandaşlık kanununda değişiklik talebi: Ülkemizdeki siyonistler vatandaşlıktan çıkarılsın ve yargılansın
20:40 Manisa’da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü Saldırganı vuran polis gözaltında Manisa'da festivalde bıçaklı kavgada 2 kişi öldü! Saldırganı vuran polis gözaltında
20:10 Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı Yazar Aşkım Kapışmak dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 01:42:20. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta genç kızı takip ettiği iddia edilen şahsı böyle dövdüler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement