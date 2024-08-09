Esenyurt'ta geniş çaplı asayiş uygulaması yapıldı
İSTANBUL - İstanbul Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, asayişin sağlanması amacıyla geniş çaplı denetim yaptı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde ilçenin birçok noktasında gerçekleştirilen özel harekat destekli asayiş uygulamaları sürüyor. Ekipler, bugün de Bağlarçeşme Mahallesi'nde Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Asayiş, Yunus ve Devriye Ekipler'in katılımıyla geniş çaplı asayiş uygulamaları gerçekleştirildi. Durdurulan araçların koltuk ve bagajları aranırken, şahıslara Genel Bilgi Taraması yapıldı. İlçe genelinde düzenlenen denetimlerin artarak devam edeceği öğrenildi.
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