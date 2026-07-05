Esenyurt'ta Güvenlik Görevlilerine Saldırı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Güvenlik Görevlilerine Saldırı

Esenyurt\'ta Güvenlik Görevlilerine Saldırı
05.07.2026 10:24
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Esenyurt'ta site sakini ve güvenlik görevlileri arasındaki kavga sonucu 3 güvenlik yaralandı.

İstanbul Esenyurt'ta yaşadığı siteye misafirleriyle birlikte alınmadığını iddia eden bir site sakini ile güvenlik görevlileri arasında çıkan kavga sonucu 3 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, site yönetimiyle daha önceden sorunlar yaşadığı öğrenilen site sakini, misafirleriyle birlikte siteye giriş yapmak istedi. Güvenlik görevlilerinin girişe izin vermemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken site sakininin yakınları da olaya dahil oldu. Yaşananlar sırasında site sakini, siteye alınmadığını ve güvenlik görevlileriyle yaşadığı tartışmayı cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan kavga anları çevrede bulunan vatandaşlar tarafından da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, bir kişinin elindeki ekmek bıçağıyla güvenlik görevlilerinin üzerine yürüdüğü ve taraflar arasında arbede yaşandığı görüldü.

Kavgada 3 güvenlik görevlisi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kavgaya müdahale ederek tarafları ayırırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Güvenlik Görevlilerine Saldırı - Son Dakika

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