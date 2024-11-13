Esenyurt\'ta \'\'Halay\'\' kavgası! İki grup birbirine girdi

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Bahçeli\'nin gazeteciyi azarlamasını CHP böyle gördü: Bizim düşündüğümüzden daha büyük

İstanbul Esenyurt'ta akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen olayda sokağı kapatarak halay çeken gruba tepki için ses sistemli bir araç getiren gençler, karşı müzik açtı. Bu gelişme üzerine halay çeken iki grup arasında kavga çıktı.