Esenyurt'ta Hırsız Çatıda Yakalandı

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Esenyurt'ta binaya giren hırsızlık şüphelisi, fark edilince apartmanın çatısına çıktı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonrası şahıs, gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmana giren hırsızlık şüphelisi, mahalleli tarafından fark edilince binanın çatısına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve özel harekat ekipleri sevk edildi. Çatıdaki şüpheli, polis ekiplerinin müdahalesi sonrasında binanın çatı kat balkonuna inerek yakalandı. Şahıs ekiplerce gözaltına alınarak karakola götürüldü. - İSTANBUL