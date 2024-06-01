Esenyurt'ta indirim yüzünden çıkan kavgalar cep telefonu kamerasına yansıdı

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Esenyurt'ta zincir kişisel bakım mağazasının ürünlerde yaptığı indirim sebebiyle vatandaşlar, şubelere alın etti. Bazı kadınlar, indirime giren bir ürün nedeniyle saçlarından çekerek kavga etmeye başladı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün Esenyurt'taki zincir kişisel bakım mağazasında meydana geldi. İddiaya göre, mağazanın birçok üründe indirim yapılacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın şubelerine akın etti. İndirimli ürünleri almak için adeta yarışan kadınlar ürünlerden biri için tartışmaya başladı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da birbirine girdi. Birbirlerinin saçlarını tutup yere düşüren kadınları, çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Öte yandan, aynı mağazanın Esenyurt'taki başka bir şubesinde ise kadınlar, sıra tartışması sebebiyle mağazanın içinde kavga etmeye başladı. Yaşanan o kavga anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - İSTANBUL