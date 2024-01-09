Esenyurt\'ta İnşaatın Tuğlaları Vatandaşın Balkonuna Düştü

Esenyurt'ta inşaat çalışmaları süren bir binanın tuğlaları vatandaşın balkonuna düştü. Korkuyla gözlerini açan Sultan Kaya, " Deprem oldu sandım. Halen o şoku atlatamadım, titriyorum" dedi.

Olay sabah saatlerinde Esenyurt'ta İncirtepe Mahallesi 257.sokakta meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın tuğlaları yan binadaki vatandaşın balkonuna düştü. Düşmenin etkisiyle çıkan sesten panikle uyanan vatandaşlar, deprem oluyor zannetti. O korkuyla neler olduğunu algılamaya çalışan vatandaşlar, yan taraftaki inşaatın tuğlalarının balkonlarına yıkıldığını fark etti. Olayı belediye ekipleri ve itfaiyeye haber verdiler. Olay yerine gelen zabıta ve itfaiye ekiplerinin ilk incelemelerinin ardından inşaat ile ilgili denetim başlattı.

Apartman sakini Veysi Kaya," 12-13 senedir burada yaşıyorum. Hayatımda hiç böyle bir şey yaşamadım. Ama bu binalar yapıldığı günden beri bunları yaşıyorum. Bu bina daha yapılırken benim duvarıma zarar verdi. Binanın üstündeki duvarlar çöktü. Bunu ustalarına söylüyoruz. Bize halen balkonunuzda durmayın, tuğlalar düşecek diyor. Zabıtayı aradık. Mağdurum. Sabah uyandığımızda sanki depremle uyandık. Normalde bir bina yapıldığında bunun bir önlemi olması gerekiyor diye düşünüyorum" dedi.

"Halen o şoku atlatamadım, titriyorum"

Sabah saatlerinde deprem oluyor şokuyla uyanan Sultan Kaya," Sabah biz uyuyorduk. Korkudan hemen balkona kaçtım. Ben sandım ki deprem oldu. Ama baktım ki inşaatın duvarı yıkılmış. Halen o şoku atlatamadım titriyorum. Bu inşaat olduğundan beri bize zarar veriyor. Yetmedi görüyorsunuz balkonumuz mahvoldu. Bizi çok mağdur bırakıyorlar. Benim kronik hastalığım var evimde yatamıyorum" diye konuştu. - İSTANBUL