Esenyurt'ta İş Yeri Kurşunlandı

İstanbul Esenyurt'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayıyla ilgili polis ekipleri detaylı inceleme başlattı. Güvenlik kamerası incelemesinde şüphelilerin plakasını bantla kapatarak gizlemeye çalıştığı araç tespit edildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Esenyurt'ta 5 Mart'ta bir iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay öncesi, olay anı ve sonrasını gösteren çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü incelenerek şüphelilerin kullandıkları aracın geçtiği güzergahlar üzerinde takip yapıldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin olayda kullandıkları aracın plakasını bantla kapatarak gizlemeye çalıştıkları belirlendi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda aracın plaka bilgisi tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlerinin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL