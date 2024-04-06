Esenyurt'ta İsfalt çalışanı trafik kazasında hayatını kaybetti

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Esenyurt'ta İsfalt yol bakım onarım çalışanı ve 3 çocuk babası Erol Çolak'a çalışma alanını denetlediği sırada seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle üst yoldan alt geçide başka bir aracı üzerine düşen Çolak, ambulansla hastaneye kaldırılırken tüm müdahalelerle rağmen kurtarılamadı.

Olay, geçtiğimiz Çarşamba gece saatlerinde Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, İBB İsfalt yol bakım onarım çalışanı ve 3 çocuk babası Erol Çolak'a çalışma alanını denetlediği sırada seyir halindeki otomobil çarptı. Çarpma sonrası Çolak, denetlediği noktadan alt geçit yolunda seyir halindeki başka bir aracın üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sebebiyle yolda yoğunluk yaşanırken trafik, polis ekiplerince tek şerit halinde devam etti. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Çolak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri konu ile ilgili işlem başlattı. - İSTANBUL