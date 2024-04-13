Esenyurt'ta bir işyeri, aynı hafta içinde 2'inci kez motosikletli saldırganların hedefi olurken, akşam saatlerinde ise işyeri sahibinin evi kurşunlandı. "Can Dalton" çetesi tarafından 10 milyon haraç istendiği iddia edilirken, polis konuyla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı.
Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan iş yeri önüne birkaç gün arayla plakasız motorla gelen saldırganlar, işyerine ateş açıp ardından kayıplara karışmıştı. 2'inci saldırının akşamında ise işyeri sahibin Avcılar'da bulunan evi, "Can Dalton" isimli aynı çete mensupları tarafından kurşunlandı. İşyeri sahibinden ise 10 milyon haraç istendiği, vermeyi reddince bu saldırıların yaşandığı belirtildi.
Bir haftada 3'üncü saldırı
Pazartesi günü motosikletle gelen iki şahıs tarafında kurşun yağmuruna tutulan iş yeri, dün gece saatlerinde ise tekrardan saldırganların hedefi oldu. İş yeri önüne gelip iki el ateş açan şüpheliler, saldırı sonrasında kayıplara karıştı. Aradan geçen saatlerin ardından ise işyeri sahibinin Avcılar'da bulunan evine silahlı saldırı düzenlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Esenyurt'ta İşyeri ve Ev Motosikletli Saldırganların Hedefi Oldu - Son Dakika
Bolu'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, D-100 kara yolunda kontrolden çıkan araç, sağ şeritteki refüje çarptı. Kazada araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Olayın ardından sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazanın etkisiyle otoyolun İstanbul istikametinde trafik tek şeritten sağlanıyor. Kaza sonucunda uzun araç kuyrukları oluştu.
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