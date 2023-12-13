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Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı

Esenyurt'ta bir kadın, alt katındaki restoran sahibiyle tartışarak restoranın tabelasını kırdı. İkili arasındaki küfürleşme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonrası her iki taraf da karakola giderek şikayetçi oldu.

Esenyurt\'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı
13.12.2023 - 09:41,
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Esenyurt'ta alt katındaki esnaf ile tartışan kadın, restoranın tabelasını kırdı. İkilinin birbirlerine küfürler savurduğu o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre apartmanda yaşayan kadın ile alt katındaki restoran sahibi arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken kadın evindeki dambıl ve sopa ile vurarak restoranın tabelasındaki harfleri kırdı. Bunun üzerine sinirlenen esnaf, kadına bağırarak hakaret etmeye başladı. Bir süre sonra kadın, "Başınıza yağmur yağdıracağım. Buradan gideceksiniz. Bu dükkanı başınıza yıkacağım" diye bağırarak esnafa küfürler savurdu. Olay sonrası iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi olurken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan o tartışma çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Güzelyurt Mahallesi, Esenyurt, Olay, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kadın Restoranın Tabelasını Kırdı - Son Dakika
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