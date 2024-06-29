Esenyurt'ta kadınlar arasında çıkan taşlı bıçaklı kavga: O anlar kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta kadınlar arasında çıkan taşlı bıçaklı kavga: O anlar kamerada

Esenyurt'ta bir binadan çıkan kadınlar arasında çıkan kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Kavgada bir kadın diğerini taş ve bıçakla kovalarken, çevre sakinlerinin müdahalesiyle kavga sona erdi. Herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

29.06.2024 14:29
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Esenyurt'ta kadınlar arasında çıkan taşlı bıçaklı kavga: O anlar kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir binadan çıkan kadınlar, henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda binadan çıkan kadınlardan birisinin elindeki taş ve bıçakla diğer kadını kovaladığı görüldü. Mahallelinin araya girmesiyle son bulan kavgada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi 1417'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde kadınlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Binada başlayan kadınların tartışması kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Apartmandan dışarıya çıkan kadınlardan birinin, kavga ettiği kadını taşla ve bıçakla kovaladığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavgaya tutuşan taraflar birbirini yumruklarken, öte yandan da görüntülerde bir kişinin kavga eden kadınlardan birine tekme attığı görüldü. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle yatışan kavgada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, Kavga, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kadınlar arasında çıkan taşlı bıçaklı kavga: O anlar kamerada - Son Dakika

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