Esenyurt'ta Kadınlar Arasında Kavga Çıktı

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Esenyurt'ta bir binadan çıkan kadınlar, henüz bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştu. Güvenlik kamerasına yansıyan o anlarda binadan çıkan kadınlardan birisinin elindeki taş ve bıçakla diğer kadını kovaladığı görüldü. Mahallelinin araya girmesiyle son bulan kavgada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt Çınar Mahallesi 1417'inci sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman içerisinde kadınlar henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Binada başlayan kadınların tartışması kavgaya dönüşerek sokağa taştı. Apartmandan dışarıya çıkan kadınlardan birinin, kavga ettiği kadını taşla ve bıçakla kovaladığı görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Kavgaya tutuşan taraflar birbirini yumruklarken, öte yandan da görüntülerde bir kişinin kavga eden kadınlardan birine tekme attığı görüldü. Çevre sakinlerinin araya girmesiyle yatışan kavgada yaralanan kimse olmadığı öğrenildi. - İSTANBUL