Esenyurt'ta Kamyon Şoföründen Tehdit

Esenyurt'ta tali yoldan aniden anayolda bir otomobilin önüne çıkan bir kamyon şoförü, otomobildeki vatandaşlara, "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit etti. Magandanın o anları araç kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Battalgazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, bir vatandaş anayolda otomobiliyle ilerlediği esnada ara sokaktan aniden çıkan kamyonet sürücüsü ile kafa kafaya durdu. Otomobil sürücüsü, kamyonet şoförüne "Tali yoldan çıkıyorsun frene bas" diyerek uyarıda bulundu. Bunun üzerine sürücüler arasında çıkan tartışmada kamyonet sürücüsünün vatandaşı "Seni parçalarım, dereye atarım" diyerek tehdit ettiği o anlar araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin aniden ana yola çıktığı ve o magandanın ve arkadaşlarının kamyonetten inerek otomobildeki vatandaşları tehdit ettiği anlar yer aldı. Sürücüler tartışmanın ardından dağılıp yoluna devam etti. - İSTANBUL