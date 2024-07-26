Esenyurt'ta kasklı saldırganlar oto yıkamayı kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta kasklı saldırganlar oto yıkamayı kurşunladı: O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Kasklı saldırganlar plakasız motosiklet ile saniyeler içinde 8 el ateş ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken, işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

26.07.2024 00:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta kasklı saldırganlar oto yıkamayı kurşunladı: O anlar kamerada

Esenyurt'ta işyerine silahlı saldırı, 8 mermi isabet etti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir oto yıkama dükkanına silahlı saldırı düzendi. Kasklı saldırganlar plakasız motosiklet ile saniyeler içinde 8 el ateş ederken, yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde İstanbul Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kasklı iki saldırgan, plakasız bir motorsikletle işyerinin önüne geldi. Saniyeler içinde 8 el ateş eden saldırganlar hiç durmadan olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlatırken, işyerinin kurşunlanma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

"5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar"Yaşanan silahlı saldırı anlarını anlatan Erdinç Çapgan, "Gece 12 sıralarında 2 tane çocuk motosikletle dükkanın önünden geçerken dükkan 8 el ateş ediyorlar. Bunlar necidir, ne iş yapıyorlar, bilmiyoruz. Bunlara karşı gerçekten önlem alınması lazım. Bu durumlar gittikçe kötüye gidiyor. Bu olayların olmaması lazım. Orada o esnada bir çocukta olabilirdi, biz esnaf olarak iş yapamayacak mıyız? 5 saniye içerisinde kurşunlayıp gidiyorlar" dedi.

Kaynak: İHA

Motosiklet, İstanbul, Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kasklı saldırganlar oto yıkamayı kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:15 Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı Korkunç kaza 3 çocuğu hem yetim hem öksüz bıraktı
21:35 AK Partili Hamza Dağ’dan Özgür Özel’e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e: En borçlu 5 belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti
21:21 Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü Polis memuru, tartıştığı şahsı eşinin gözleri önünde öldürdü
20:53 Katliamın ortakları Beyaz Saray’da görüştü Netanyahu’nun Biden için söylediklerine bakın Katliamın ortakları Beyaz Saray'da görüştü! Netanyahu'nun Biden için söylediklerine bakın
18:45 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken “Suriye“ detayı 9 maddelik MGK bildirisinde dikkat çeken "Suriye" detayı
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
21:05 Yok artık, daha neler Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara’nın üstsüz fotoğrafını paylaştı Yok artık, daha neler! Icardi, kendisinden boşanma kararı alan Wanda Nara'nın üstsüz fotoğrafını paylaştı
15:52 Gelen teklifleri duyurdu Acun Ilıcalı’dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı Gelen teklifleri duyurdu! Acun Ilıcalı'dan çok konuşulacak Ferdi Kadıoğlu itirafı
15:51 Erdoğan’ın talimatıyla gündeme geldi Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı Erdoğan'ın talimatıyla gündeme geldi! Bakan Işıkhan en borçlu 5 belediyeyi açıkladı
15:51 Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu Dünyanın en eski şişe mesajı, okyanusa bırakılmasından 150 yıl sonra kıyıya vurdu
15:31 Çakallarla Dans 7’nin çekimleri tamamlandı İlk kareler de geldi Çakallarla Dans 7'nin çekimleri tamamlandı! İlk kareler de geldi
15:31 İmzayı attı, çok net konuştu En-Nesyri’den Icardi ve Immobile için olay sözler İmzayı attı, çok net konuştu! En-Nesyri'den Icardi ve Immobile için olay sözler
15:28 İzmir’deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı İzmir'deki elektrik faciası soruşturmasında 2 genel müdür dahil 6 kişi daha gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 00:41:54. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta kasklı saldırganlar oto yıkamayı kurşunladı: O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement