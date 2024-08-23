Esenyurt'ta kavga: Kulağı koptu, kafeyi kurşunladı - Son Dakika
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Esenyurt'ta kavga: Kulağı koptu, kafeyi kurşunladı

Esenyurt\'ta kavga: Kulağı koptu, kafeyi kurşunladı

İstanbul Esenyurt'ta bir sitede geçen ay çıkan kavgada kulağı koptuğu için tartıştığı adamın kafesini silahla kurşunladı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

23.08.2024 22:46
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İstanbul Esenyurt'ta bir sitede, geçtiğimiz ay site içindeki kafenin işletmecisi ve bir vatandaş arasında kavga çıktı. Site sakini vatandaş, kulağının koptuğu olayın ardından ise dün gece yeniden başlayan tartışmada kafeye silahla 6 el ateş etti.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre geçtiğimiz ay site içindeki kafenin işletmecisi ile bir vatandaş arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı kavga çıkmış ve yaşanan olayda site sakinin kulağı kopmuştu.

Dün akşam saatlerinde yeniden başlayan tartışmanın ardından ise site sakini kurşun yağdırdı. Kafeye silahla 6 el ateş ederken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Site sakini gözaltına alınırken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta kavga: Kulağı koptu, kafeyi kurşunladı - Son Dakika

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