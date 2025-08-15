Esenyurt\'ta Komşu Kavgası Sokağa Taşındı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, komşular arasında çıkan kavga sokağa taştı. Taraflar birbirlerinin hakkında şikayetçi olurken, hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar ve sokakta yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta bulunan apartman sakinleri arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Taraflar daha sonra birbirleri hakkında karakola giderek şikayette bulundu. Bunun üzerine taraflar arasında yaşanan gerginlik sokağa taştı. Hakaretlerin havada uçuştuğu o anlar sokak üzerinde yaşanan hareketlilik cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL