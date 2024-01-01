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Esenyurt'ta komşular arasında yol verme kavgası - Son Dakika
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Esenyurt'ta komşular arasında yol verme kavgası

Esenyurt'ta komşular arasında çıkan araç ile yol verme kavgası büyüyerek sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt\'ta komşular arasında yol verme kavgası
01.01.2024 - 23:05,  Güncelleme: 23:16
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Esenyurt'ta komşuların yol verme kavgası kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta komşuların araç ile yol verme kavgasında ortalık karıştı. Tarafların sopalı, bıçaklı kavgası sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalleli iki taraf arasında araç ile yol verme tartışması çıktı. Çıkan tartışma giderek büyürken sinirli taraflarca sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Sokakta ortalık bir anda karışırken kadınlı erkekli iki grup birbirine girdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken kavgada yaralanan kişilere ekiplerce ilk müdahale yapıldı. Olay sonrası çevik kuvvet ekipleri sokağa gelirken kavgaya karışan şüpheliler, polis ekiplerince karakola götürüldü. Şahısların yakınları ise sokakta bir süre bekleyerek karşı tarafa tepki gösterirken polis ekipleri gergin kalabalığı uyararak dağıttı. Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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