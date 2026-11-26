Esenyurt'ta korna yüzünden çıkan kavgada sürücüye yumruk girişimi kameraya yansıdıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde dün yaşanan olayda, iddiaya göre korna çalınmasına sinirlenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfür etti. Sürücüyü ve aracını yumruklamaya çalışanlar, çevredekilerin müdahalesiyle sakinleştirildi; o anlar kameralara yansıdı.
Esenyurt'ta sürücülerin korna kavgası kameraya yansıdı. Aniden önüne kıran otomobile korna çalarak tepki gösteren sürücü, saldırıya uğradı. Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, aniden şerit değiştiren sürücüye, önüne krıdğı bir başka sürücü korna çalarak tepki gösterdi. Bu duruma öfkelenen sürücü ve yanındaki kişi araçtan inerek küfürler savurdu. Aracı ve sürücüyü yumruklamaya çalışan şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle sakinleştirildi. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.
Kaynak: İHA
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