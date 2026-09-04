Esenyurt'ta korsan taksici polisi vurdu, ardından kendine ateş etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta korsan taksici polisi vurdu, ardından kendine ateş etti

Esenyurt\'ta korsan taksici polisi vurdu, ardından kendine ateş etti
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İstanbul Esenyurt'ta polis ekiplerinin durdurduğu korsan taksici E.A., ceza yazmak isteyen sivil trafik polisini ve ardından kendini silahla vurdu. Olayda polis memuru ile sürücü ağır yaralanırken, hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

İstanbul Esenyurt'ta uygulama yapan polis ekiplerinin durdurduğu korsan taksici, ceza yazmak isteyen sivil trafik polisini ardından kendini silahla vurdu. Trafik polisi ile korsan taksici ağır yaralanırken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Olay, Esenyurt Akevler Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan polis ekipleri, korsan taksicilik yaptığı şüphesi üzerine bir aracı durdurdu. Korsan taksicilik yapıldığı tespit edilen sürücü E.A., hakkında işlem yapılmak istendi. Aracının bağlanacağını öğrenen E.A., yanındaki silahla polise arkadan ateş etti ardından kendini vurdu. Olayda sivil trafik polisi ile korsan taksici ağır yaralandı. İhbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken, ekiplerin incelemesi sürüyor.

Öte yandan korsan taksici E.A.'nın 2026 yılında polis memurluğundan emekli olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta korsan taksici polisi vurdu, ardından kendine ateş etti - Son Dakika

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