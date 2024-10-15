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Esenyurt'ta Kuzen Kavgası

Esenyurt\'ta Kuzen Kavgası

İki kuzen arasında çıkan tartışma döner bıçağıyla kavgaya dönüştü, vatandaşlar müdahale etti.

15.10.2024 15:03
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İstanbul Esenyurt'ta birlikte pazarcılık yapan iki kuzen arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Taraflardan biri döner bıçağı ile kuzenine saldırırken, olayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, birlikte pazarcılık yapan iki kuzen arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen olayda kuzenler sokak ortasında birbirine saldırdı. Taraflardan birisi döner bıçağı ile kuzenine saldırırken, çevredeki vatandaşlar olaya müdahale etti. İki kuzen arasında olay güçlükle son bulurken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşanan olay anlarını anlatan bir esnaf, "Akrabalar arasında ufak bir tartışma yaşandı, sokak ortasında bir süre tartıştılar. Biz zaten bu tarz olaylara alıştık, sürekli oluyor. Esnaf olarak olaya müdahale ettik. Kavga eden adamları ayırdık, birini yan taraftaki kahveye götürdük, diğerini de başka yere götürerek sakinleştirdik. Adamlardan birinin elinde de döner bıçağı vardı, o nedenle olay büyük gibi göründü" dedi.

Olay anlarını anlatan bir mahalle sakini, "Kavga edenler amca çocukları, birlikte pazarcılık yapıyorlar. Çalıştıkları gün birlikte pazardalar, çalışmadıkları günde gelir kahvede otururlar. Kimse olaya müdahale etmese dahi döner bıçağını kuzenine vurmazdı zaten. Bunlar kardeşler, büyük bir olay değildi" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Kuzen Kavgası - Son Dakika

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