Esenyurt'ta Madde Bağımlısı Kız Polisle Kaçtı

3.Sayfa

Esenyurt'ta evden kaçan madde bağımlısı genç kız polisi görünce kaçtı

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta iddiaya göre madde bağımlısı genç kız, evden kaçtı. Ailesi, kadını eve götürmek isteyince ortalık karıştı. Polisin geldiğini gören kız ise olay yerinden koşarak kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre madde kullanan kız, evinden kaçtı. Bu durum üzerine sokağa çıkan aile üyeleri, kadını eve götürmek istedi. Eve gitmekte direnen kadını yakınları zorla götürmek isteyince ortalık karıştı. Kızın eve gelmemesi üzerine yapılan ihbarla polis sevk edildi. Polisin geldiğini gören kız, olay yerinden koşarak kaçmaya başladı. Kızın polisten kaçtığı ve polisin onu yakalamaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.