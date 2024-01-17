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Esenyurt'ta makas atan sürücüler ve kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta makas atan sürücüler ve kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü kamerada

Esenyurt'ta makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bir taksi sürücüsü ise, yaya geçidinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızıda geçti. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Esenyurt\'ta makas atan sürücüler ve kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü kamerada
17.01.2024 - 22:41,  Güncelleme: 22:44
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Esenyurt'ta "makas" atıp trafiği tehlikeye atan sürücüler kamerada

Hem kırmızı da geçti, hem yayaya geçidindeki yayaya yol vermedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücüler cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Şahıslardan biri araçların arasından geçtiği o anları cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı. Bir taksi sürücüsü ise, yaya geçicinde karşıya geçen yayaya yol vermeyip kırmızıda geçmesi kameraya böyle yansıdı.

Görüntüler dün gece Esenyurt'ta kaydedildi. Esenyurt E-5 Avcılar istikametinde meydana seyir halindeki araç sürücüsü, akan trafikte makas atarak araçların arasından geçti. Trafiği ve kendi canını hiçe sayarak tehlikeye atan şahıs o anları ise cep telefonu ile kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Bir başka otomobil sürücüsü ise Esenyurt depo mevkinde yaya geçidinde karşıya geçen yayayı görmezden gelen taksi sürücüsü, üstüne kırmızı ışık ihlali yaptı. Yaşanan anlar bir motorcunun kask kamerasına böyle yansıdı.

Kaynak: İHA
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Esenyurt, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta makas atan sürücüler ve kırmızı ışık ihlali yapan taksi sürücüsü kamerada - Son Dakika


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