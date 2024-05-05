Esenyurt'ta Market Sahibi Hırsızı Tekme Tokat Dövdü - Son Dakika
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Esenyurt'ta Market Sahibi Hırsızı Tekme Tokat Dövdü

Esenyurt'ta bir marketin sahibi, manav bölümünden meyve çalan hırsızı yakalayarak tekme tokat dövdü. Market sahibinin elinden hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

05.05.2024 16:45
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Esenyurt'ta bir marketin sahibi, manav bölümünden meyve çalan hırsızı yakalayarak tekme tokat dövdü. Market sahibinin elinden hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtarırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli marketin manav bölümündeki meyveleri poşetlere koyarak para ödemeden ayrıldı. Şüpheli, yolun karşısına geçtiği esnada market sahibi meyvelerin çalındığını fark etti. Şüpheliyi yakalamak için koşmaya başlayan market sahibini gören hırsız, elindeki meyve bulunan poşetleri atarak kaçmaya başladı. Hırsızın peşini bırakmayan market sahibi kaçan şüpheliyi yakalayarak saldırdı. Tekme ve tokatların etkisiyle yere düşen hırsızı çevredeki vatandaşlar kurtardı. Vatandaşlar market sahibini tutarken, ayağa kalkan şüpheli koşarak uzaklaştı. Market sahibinin, hırsızdan şikayetçi olmadığı öğrenildi. Hırsızın marketten poşetlerle ayrıldığı, ardından market sahibinin şüpheliyi yakalayarak tekme tokat dövdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Market Sahibi Hırsızı Tekme Tokat Dövdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Market Sahibi Hırsızı Tekme Tokat Dövdü - Son Dakika
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