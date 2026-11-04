Esenyurt'ta metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı, 4 yolcu yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı, 4 yolcu yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Esenyurt\'ta metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı, 4 yolcu yaralandı
Haber Videosu

Esenyurt'ta Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında duramayarak durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada 4 yolcu hafif yaralanırken yaralılar hastaneye kaldırıldı, güzergahta oluşan yoğunluk seferlerin normale dönmesiyle sona erdi.

Esenyurt'ta iki metrobüs durakta çarpıştı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Haramidere Sanayi durağında yaşandı. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs duramayarak durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
BeylikdüzüEsenyurt3. SayfaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
Trump’ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var Trump'ın yenilgisiyle cesaretlenen Sanchez: Sırada İspanya var
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:21:22. #.0.2#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı, 4 yolcu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android