Esenyurt\'ta metrobüs durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı, 4 yolcu yaralandı

Esenyurt'ta iki metrobüs durakta çarpıştı. Kazada 4 yolcu hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Haramidere Sanayi durağında yaşandı. Beylikdüzü istikametine seyreden metrobüs duramayarak durakta bekleyen metrobüse arkadan çarptı. Kazada araç içerisinde bulunan 4 yolcu hafif şekilde yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle metrobüs güzergahında yoğunluk oluştu. Kazaya karışan metrobüslerin kaldırılmasıyla seferler normale döndü. Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.