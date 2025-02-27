Esenyurt'ta Minibüs Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Esenyurt'ta Minibüs Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Geniş Video İzle

Esenyurt'ta servis minibüsü, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki çocuğun üzerine geçti, çocuk vefat etti.

27.02.2025 11:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt'ta feci kaza: Servis minibüsü 5 yaşındaki çocuğun üzerinden böyle geçti

Minibüsünün üstünden geçtiği 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta bir servis minibüsü, 5 yaşındaki İbrahim Aldaher'in üstünden geçti.Kazanın ardından hayatını kaybeden Suriye uyruklu küçük çocuk,hayatını kaybetti. Minibüsün şoförü ise gözaltına alınırken kaza anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında İncirtepe Mahallesi'nde yaşandı.Edinilen bilgiye göre, İhsan V.'nin şoförlüğünü yaptığı ve bir rehabilitasyon merkezine ait 34 BOG 517 plakalı minibüs, özel gereksinimli öğrenciyi almak için 256. sokağa geldi. Suriye uyruklu İbrahim Aldaherise sokakta arkadaşlarıyla oyun oynuyordu. Şoför İhsan V. öğrencisini evden aldıktan sonra devam etmek istedi. Bu sırada araç hareket edince Aldaher'e çarparak üzerinden geçti. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, İtfaiye ve polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Aldaher'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri minibüs şoförü İhsan V.'yi gözaltına aldı. Kaza anları ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, İstanbul, Esenyurt, Politika, 3-sayfa, Suriye, Çocuk, Hukuk, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Minibüs Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:44 Abdüllatif Şener’in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener, müebbet hapse çarptırıldı
12:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali vermişti! Çalışanlara çifte emeklilik hakkı geliyor
12:18 Abdullah Öcalan’ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı Umut hakkı isteyecek mi Abdullah Öcalan'ın yapacağı çağrının içeriği ortaya çıktı! Umut hakkı isteyecek mi?
12:04 MSB, Özgür Özel’in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır MSB, Özgür Özel'in kuvvet komutanlarını hedef alan sözlerini yargıya taşıyor: Tüm yasal haklar kullanılacaktır
10:40 Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul’daki toplantısı başladı Rusya ve ABD heyetlerinin İstanbul'daki toplantısı başladı
16:47 Altın bankası kuruldu İçi sarı madenlerle dolu Altın bankası kuruldu! İçi sarı madenlerle dolu
16:34 Galatasaray efsanesinden Mourinho’ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir Galatasaray efsanesinden Mourinho'ya destek: Babam nasıl ırkçı olabilir
16:34 Erdoğan’dan Özel’in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil Erdoğan'dan Özel'in komutanları hedef almasına tepki: Başkomutan olarak sesleniyorum, haddini bil
16:25 MHP’li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker’in yaptığına duyarsız kalamadı MHP'li İzzet Ulvi Yönter, Sedat Peker'in yaptığına duyarsız kalamadı
16:24 Fenerbahçe, Edin Dzeko’ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek Fenerbahçe, Edin Dzeko'ya 1 yıllık yeni sözleşme teklifi edecek
16:15 MHP’li Durmaz: Bahçeli’nin sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyi MHP'li Durmaz: Bahçeli'nin sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2025 13:01:13. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Minibüs Kazası: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.