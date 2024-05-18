Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar

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Eski takımından olay sözler: O gülerken biz kederliyiz

İstanbul'da trafikteki sürücülerin yol anlaşmazlığında ortalık bir anda karıştı. Araç sürücüsü ve beraberindekiler, tartıştıkları motokuryeyi önce dövdü sonra da bıçakladı. Yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI KURYEYE SALDIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi aralarına alarak darp etmeye başladı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA BIÇAKLADILAR

Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"MOTOKURYEYİ 5-6 KİŞİ DÖVMÜŞLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, "İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı" dedi.