Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar - Son Dakika
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Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar

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Esenyurt'ta motokurye ile yol tartışması yapan şahıslar, kuryeyi cadde ortasında darp etti. Kavga sırasında kurye bıçaklandı ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay sonucunda yaralanan kurye hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

18.05.2024 09:18  Güncelleme: 09:42
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İstanbul'da trafikteki sürücülerin yol anlaşmazlığında ortalık bir anda karıştı. Araç sürücüsü ve beraberindekiler, tartıştıkları motokuryeyi önce dövdü sonra da bıçakladı. Yaralanan motokurye ambulansla hastaneye kaldırıldı.

TARTIŞTIKLARI KURYEYE SALDIRDILAR

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halindeki araç sürücüsü ile motokurye arasında yol tartışması çıktı. Tartışma giderek büyürken iki taraf da durarak araçlarından indi. Sürücü ve yanındaki kişiler kuryeyi aralarına alarak darp etmeye başladı.

ÖNCE DÖVÜP SONRA BIÇAKLADILAR

Aralarından bir kişi ise elindeki bıçakla motokuryeyi yaraladı. İhbar üzerine sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralanan kurye ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anları, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

"MOTOKURYEYİ 5-6 KİŞİ DÖVMÜŞLER"

Olayla ilgili konuşan esnaf Sadık Doğan, "İçeride çalışıyorduk. Motosiklet ile bir kamyonet birbirlerine laf atarak ilerlediler ve durdular. Yol kavgası sebebiyle birbirlerine girmişlerdi. Biz de ayırmaya gittik. Ben kavga edenlerden birisini aldım ve buraya getirdim. Motokurye yaralandı. 5-6 kişi dövmüşler. Ardından polis ve ambulans geldi. Yaralı ambulansla götürüldü. Bıçaklı bir olaydı" dedi.

Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Esenyurt, İstanbul, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Galatasaray Spor kulübü: Trafikte kavgaya neden olan sürücülerin ehliyeti men edilmeli ve ceza almalı. Başka türlü bu olayların duracağı yok 39 0 Yanıtla
  • Gökhan Avlar: Çok asabi bir toplum olduk. Hemen bıçak çıkartıp saplamak nedir ya ? 27 1 Yanıtla
    Seçmece null: Kanun,adalet,tarafsızlık olmadığı sürece düzelmez...Yaptırım yok.Caydırıcılık yok.Herkes kendi başına bir devlet.İdam yok,vesselam nizam yok.Sonumuz hayrola... 36 1
  • RagnarLothbrok: ESENYURT ACİLEN KAPATILMALI... 11 1 Yanıtla
  • MEHMET GİRGİN GİRGİN: BİR ADAMA 5-6 KİŞİ DALMAK NEDİR ULAN AZ ÇOK ETNİK KÖKENLERİNİZ BELLİ OLUYOR SİZLERDE VARDIR ANCA BÖYLE BİR DURUM VAR ZATEN YÜREĞİNİZ YETMEZ TEKE TEK GELMEYE ANCA 5 - 10 KİŞİ TOPLANIR KENDİNİZİ ADAM SANIRSINIZ 7 1 Yanıtla
  • Murat Avci: polis yakalasa ne olcak ne Ceza alıyorlarki biri üç ay yatıyor diğer ikisi serbest olan dövülen ve bıçaklana na oluyor. öyle bir ceza almalılarki diğer bu işe yeltenecek olanları caydırmasın gerekir. yaralanan vurulan da ölüm tehlikesi olmadığı sürece tutuklama olmuyor bu nası bir kanun artı cezaevlermi çok rahat anlamadık, Devlet, hükümet bu konuya acilen eğilmeli. 2 1 Yanıtla
  • Yıl Al: Maalesef motosikletliler ve özellikle motokuryeler kurallara uymuyorlar 3 0 Yanıtla

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