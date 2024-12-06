Esenyurt'ta Motosikletli ve Sürücü Arasında Kavga

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Esenyurt'ta yol kavgası kamerada: Birbirlerinin yakalarına yapıştılar

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta motosikletli ile sürücü arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışma büyürken ikili birbirlerine küfür ederek kavga etmeye başladı. O anlar ise motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet sürücüsü ile aynı istikamette giden araç sürücüsü arasında yol tartışması çıktı. Çıkan tartışmada araçtan inen sürücü ile motosikletli birbirlerinin yakasına yapıştı. Araç sürücüsü aracına bineceği sırada, motosikletlinin küfür etmesi üzerine geri dönerek vurmaya başladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ikiliyi ayırırken yaşanan kavga anları motosikletlinin kask kamerasıyla görüntülendi.