Esenyurt'ta Öfke Darp Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Öfke Darp Etti

04.07.2026 16:26
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İstanbul'da bir şahıs, otomobilinin sileceğini kaldırdığı için mağaza çalışanını darp etti.

İstanbul Esenyurt'ta bir şahıs, işletmenin önüne park ettiği otomobiline döndüğünde sileceğinin kaldırıldığını görünce öfkeyle, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darp etti. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Esenyurt ilçesi Sultaniye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir giyim mağazasının sahibi, işletmenin önüne park eden şahsın otomobilinin sileceğini kaldırdı. Ardından, aracının başına gelen şahıs, sileceğin kaldırıldığını görünce öfkelenerek işletmeye girdi ve o sırada kasada oturan 19 yaşındaki çalışanı darp etti. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, öfkeyle mağazaya giren araç sahibi şahsın, 19 yaşındaki mağaza çalışanı genci darp ettiği anlar yer aldı. İşletme sahibinin olayın ardından şahıstan şikayetçi olduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Esenyurt, İstanbul, Güvenlik, Yaşam, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Öfke Darp Etti - Son Dakika

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