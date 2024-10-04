Esenyurt'ta Oto Kundaklama Girişimi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Oto Kundaklama Girişimi

Esenyurt'ta üç şüpheli park halindeki aracı benzinle yakmaya çalıştı, itfaiye yangını söndürdü.

04.10.2024 09:15
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İstanbul Esenyurt'ta kimliği belirsiz 3 şüpheli, park halindeki bir otomobili benzin dökerek yakmaya çalıştı. Araç yangını, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürülürken polis ekiplerinin kayıplara karışan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Namık Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz maskeli 3 şüpheli, sokak üzerinde park halindeki 34 PIT 44 plakalı otomobili benzin dökerek kundaklamaya çalıştı. Şüpheliler, olay yerinden koşarak kaçarken vatandaşların ihbarı üzerine sokağa itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürülürken araçta maddi hasar oluştu.

Olay yeri inceleme ekipleri, araç üzerinde çalışma yaparken emniyet güçlerinin şüpheli şahısları arama çalışması devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Oto Kundaklama Girişimi - Son Dakika

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