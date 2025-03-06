Esenyurt'ta Otomobil Marketin İçine Girdi - Son Dakika
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Esenyurt'ta Otomobil Marketin İçine Girdi

Esenyurt'ta yokuş aşağı inen otomobil markete çarptı, sürücü hafif yaralandı. Olay yerinde polis ve sağlık ekipleri bulundu.

06.03.2025 22:29
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Esenyurt'ta yokuş aşağı inen otomobil kontrolden çıkarak markete girdi. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yokuş aşağı inen 34 LC 6088 plakalı otomobil sürücüsü, önüne çıkan 34 GMF 828 plakalı araca çarpmamak için direksiyonu kırınca, araç kontrolden çıkarak yol üzerindeki markete girdi. Bu sırada yola çıkan diğer araçta panikleyerek park halinde bulunan başka bir araca çarptı. Kaza nedeniyle iki araçta maddi hasar meydana gelirken sürücü ise hafif şekilde yaralandı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. İncelemenin ardından araç kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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