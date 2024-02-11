Esenyurt\'ta park halindeki araca çarpan sürücüden bir kadın hafif yaralandı

Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü, park halindeki araca çarptı. Yaşanan kazada sürücünün yanında bulunan bir kadın hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Esenyurt Bahçe Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, O.D. kontrolündeki 34 LN 4181 plakalı araç, iddiaya göre cadde üzerinde hızla seyrederken park halindeki 34 PR 3266 plakalı araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araç ciddi hasar aldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Görüntülerde, O.D. kontrolündeki aracın kontrolünü kaybettiği ve park halindeki araca çarparak yol savurduğu görüldü. Yaşanan kazada O.D.'nin aracında bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekipleri O.D.'ye alkol testi uygulamak istedi. Sürücünün test vermeyi reddetmesi üzerine polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Kazaya karışan araçlar olay yerine gelen çekici yardımıyla kaldırıldı. - İSTANBUL
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