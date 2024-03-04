Esenyurt\'ta Park Halindeki Araçların Üzerine Devrilen Tırın Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı

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Esenyurt'ta virajı alamayarak park halindeki araçların üzerine devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, 2 araç ise kullanılamaz hale geldi.

Olay, 12.00 sıralarında Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 120 Sokak'ta meydana gelmiş, 34 GN 9321 plakalı tekstil ürünü yüklü tır, ürünleri teslim etmek üzere fabrikaya girerken virajı alamayıp devrilmişti. Park halinde bulunan araçların üzerine yatan tır büyük paniğe neden olmuş, kazada can kaybı yaşanmazken, kamyonda ve devrildiği araçlarda maddi hasar meydana gelmişti. Olay yerine gelen ekiplerin tırı kaldırma çalışmaları devam ederken, kaza anına ilişkin güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, tırın virajı alamayarak araçların üzerine devrildiği anlar yer alıyor.

Olayı gören Türker Aktürk, "Burası sanayi bölgesi ve sokakların başlarına araba bırakıyorlar. Tabi tır ve kamyonlar park halindeki araçlar nedeniyle dönemiyor. Kimse de üstüne numara bırakmamış, yazık şu anda iki araç pert oldu. Rampa yanlamasına olduğu için ve araçtaki yük de ağır olduğu için devrildi" dedi.

Cihangir Biçim ise, "Zaten sürekli bu sorunları yaşıyoruz. Arkadaşlar araçlarını sürekli olarak buraya park ediyor. Bu nedenle de kazalar kaçınılmaz oluyor" diye konuştu. - İSTANBUL