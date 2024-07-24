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Esenyurt'ta park yeri tartışması kamerada

İSTANBUL - İstanbul Esenyurt'ta park yeri kavgasında ortalık karıştı. İki komşu aile arasında tartışma yaşanırken, o anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde İstanbul Esenyurt Çınar Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre park yeri nedeniyle iki aile arasında sözlü tartışma çıktı. Kısa süre sonra dışarı çıkan taraflar dakikalarca sokak ortasında tartıştı. Mahallelinin ayırmaya çalıştığı olay anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.