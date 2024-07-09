Esenyurt'ta Patates Satıcısının Kamyoneti Hareket Etti - Son Dakika
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Esenyurt'ta Patates Satıcısının Kamyoneti Hareket Etti

Esenyurt ilçesinde bir seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini gören satıcı camdan içeri atlayarak el frenini çekti. Maddi hasarla son bulan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

09.07.2024 10:33
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Esenyurt ilçesinde bir seyyar satıcı, patates yüklü kamyonetinin el frenini çekmeyi unuttu. Satış yaptığı sırada aracın hareket ettiğini gören satıcı camdan içeri atlayarak el frenini çekti. Maddi hasarla son bulan olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Osmangazi Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre seyyar satıcı, patates yüklü kamyoneti ile bir caddede durarak satış yapmak istedi. Aracından el frenini çekmeden inen adam, kısa süre sonra kamyonetin hareket ettiğini fark etti. Koşarak açık haldeki camdan içeri atlayan seyyar satıcı, el frenini çekerek aracını durdurdu. Yaşanan olayda şans eseri ufak çaplı maddi yaşanırken, o anlar çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Patates Satıcısının Kamyoneti Hareket Etti - Son Dakika

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