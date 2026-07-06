Esenyurt'ta Silahlı Ev Basa Çıkan Skandal - Son Dakika
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Esenyurt'ta Silahlı Ev Basa Çıkan Skandal

06.07.2026 13:43
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Kız kardeşi ile eski sevgilisi arasında çıkan tartışma, silahlı ev baskınına dönüştü.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir adamın silahla ev basarak ortalığı birbirine kattığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. Adamın kız kardeşi ile eski erkek arkadaşının ayrılması üzerine çıkan tartışmada evi bastığı öğrenilirken, yaşanan o anlarda çocuğun annesi, "Tazminatı duyunca kızları ile oğlumu evlendirmeye çalıştırdılar" diyerek anlattı.

Esenyurt ilçesi Orhangazi Mahallesi'nde gece saatlerinde bir adamın silahla ev basarak ortalığı birbirine kattığı olayda yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre öfkeli adamın ailesi, kızları ile eski erkek arkadaşının evlenmesini isterken, erkek tarafı durumu kabul etmeyip ayrılınca ortalık karıştı. İki aile arasında başlayan tartışma kısa sürede büyürken, öfkeli abi evi bastı, mermiler havada uçuştu. Evi basılan anne ise oğlunun geçtiğimiz aylarda kaza yaptığını, mahkeme sonucunda ise tazminat alacaklarını belirterek, "Kız tarafı tazminatı duyunca evlendirmek" istedi dedi.

Ev basan adamın, "Çekil abla vuracağım" dediği çocuğun annesi yaşanan o anları, "Oğlum 20 yaşında ve geçtiğimiz ekim ayında kaza yaptı. 20-25 günlük bir hastane süreci yaşandı ve aylardır çalışamıyor. Bu kız ise tazminat alacağını duyunca oğluma musallat oldu. Anne tarafı kızı ile oğlumun evlenmesini istedi para geleceğini öğrenince. Biz ise istemedik çünkü oğlum daha sakat, çalışamıyor, geleceği belirsiz. Bir insan tanımadığı bilmediği bir insanla nasıl evlenmek isteyebilir ki? Oğlum kızlarından ayrıldı, ondan sonra bize 'Siz kızımızın namusu ile oynadınız' dediler. Bu nedenle de kızın abisi dün gece silahla evimizi bastı. İlk ben çıktım, silahı bana doğrulttu ve 'Çekil abla' dedi. O sırada oğlum çıktı, ona da 'Seni vuracağım' diyerek küfür etti. Çok korktuk, kapıları açmadık. Etrafa birkaç el ateş etti sonra da kaçtı gitti" diyerek anlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Esenyurt, 3. Sayfa, Yaşam, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Silahlı Ev Basa Çıkan Skandal - Son Dakika

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