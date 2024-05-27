Esenyurt'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin geçmişi ortaya çıktı - Son Dakika
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Esenyurt'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin geçmişi ortaya çıktı

Esenyurt'ta gerçekleşen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede'nin geçtiğimiz yıl aynı yerde pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı. Tatlıdede, saldırıdan önce tutuklanmış ve yeni tahliye olduğu belirlendi.

27.05.2024 15:49
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Esenyurt'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede'nin geçtiğimiz yıl aynı yerde pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı ortaya çıktı.

Esenyurt Koza Mahallesi'nde dün bir işyerinde alacak-verecek meselesi yüzünden gerçekleşen silahlı saldırıda Alican Bakır (24) yaralanmış, Burak Tatlıdede

ise hayatını kaybetmişti. Yaşanan silahlı saldırıya ilişkin detaylar da ortaya çıktı.

Saldırıda hayatını kaybeden Burak Tatlıdede'nin geçtiğimiz yıl Ağustos ayında aynı yere gelerek pompalı tüfekle kurşun yağdırdığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıl yaşanan pompalı tüfek dehşetinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen Tatlıdede'nin yeni tahliye olduğu ve yaşanan saldırıda hayatını kaybettiği tespit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin geçmişi ortaya çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin geçmişi ortaya çıktı - Son Dakika
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