Esenyurt'ta Şok Olay: Çıplak Adam Saldırıya Uğradı

Esenyurt'ta Afrika uyruklu bir şahıs, sokakta çıplak şekilde yürüdü. Mahalle sakinleri ise adamı tekme tokat döverek polise teslim etti. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Akevler Mahallesi'nde yaşandı. Afrika uyruklu olduğu öğrenilen bir şahıs, çıplak şekilde sokaklarda dolaşmaya başladı. Bu durumu gören mahalle sakinleri adamı tekme tokat dövdü. Polis ekipleri olay yerine gelene kadar dövülen adam, ardından hastaneye kaldırıldı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL