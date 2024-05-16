Esenyurt'ta Sokak Ortasında Evlere ve Arabalara Ateş Açıldı - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sokak Ortasında Evlere ve Arabalara Ateş Açıldı

Esenyurt\'ta Sokak Ortasında Evlere ve Arabalara Ateş Açıldı

Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde kimliği belirsiz 2 motorcu tarafından evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören vatandaşlar büyük paniğe kapıldı. Polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

16.05.2024 05:38
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Esenyurt'ta gece saatlerinde 2 motorcu tarafından sokak ortasında evlere ve arabalara ateş açıldı. Olayı gören vatandaşlar büyük paniğe kapıldı.

Esenyurt Atatürk Mahallesi 2225. Sokak'ta gece saatlerinde kimliği öğrenilemeyen 2 motorcu tarafından rastgele ateş açıldı. Kurşunların bir kısmı evlere, bir kısmı ise arabalara isabet etti. Olayı gören ve paniğe kapılan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay sonrası yaşananlar vatandaşların cep telefonu görüntülerine yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Sokak Ortasında Evlere ve Arabalara Ateş Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta Sokak Ortasında Evlere ve Arabalara Ateş Açıldı - Son Dakika
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