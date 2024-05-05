Esenyurt'ta Sokakta Silahla Ateş Açan Maganda Kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta Sokakta Silahla Ateş Açan Maganda Kamerada

Esenyurt'ta eline aldığı tabancayla sokak ortasında rastgele ateş açan şüpheli, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesabından paylaştı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

05.05.2024 19:53  Güncelleme: 19:55
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Esenyurt'ta sokakta silahla ateş açan maganda kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta eline aldığı tabancayla etrafa rast gele ateş açtığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Olay, Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Muhammed N. K., isimli şahıs elindeki tabancayla gündüz vakti sokak ortasında etrafa rast gele ateş açtı. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarından paylaşmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası Muhammed N.K., olayda kullandığı silah ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan Muhammed N.K., Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta Sokakta Silahla Ateş Açan Maganda Kamerada - Son Dakika

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