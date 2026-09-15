Esenyurt'ta taksi sürücüsüne saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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Esenyurt'ta taksi sürücüsüne saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi

Esenyurt\'ta taksi sürücüsüne saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi
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Esenyurt'ta trafikte başka bir sürücüyü takip ederek saldıran şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 180 bin TL idari para cezası uygulanırken sürücü belgesi 60 gün geri alındı ve araç 60 gün trafikten men edildi.

Esenyurt'ta trafikte başka bir sürücüyü takip ederek saldıran şahıs polis ekiplerince yakalandı. Şahsa 180 bin TL ceza kesilirken, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Olay, dün Esenyurt Yeşilkent Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı üzerinde yaşandı. Seyir halindeki 34 HYM 272 plakalı otomobil sürücüsü ile 34 TAU 75 taksi sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Bir süre sonra otomobil sürücüsü yol üzerinde aracından inerek, taksinin camına ve sürücüsüne vurmaya başladı. Olayla ilgili çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaya karışan B.B.N., B.S. ve M.D. isimli şüphelileri yakaladı. Aracı kullanan B.B.N. isimli şüpheli şahsa trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek ihlalinden 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, sürücü belgesi 60 gün süreyle geri alındı ve araç 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta taksi sürücüsüne saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Esenyurt'ta taksi sürücüsüne saldıran şahsa 180 bin TL ceza kesildi - Son Dakika
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