 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada

Esenyurt'ta bir otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletlilere arkadan çarparak olay yerinden kaçtı. Kazada motordaki iki kişi yaralanırken çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Esenyurt\'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada
03.01.2024 - 23:24,  Güncelleme: 23:31
Abone Ol

Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletlilere arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazada motordaki iki kişi yola savrularak yaralanırken çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet üstündeki iki kişi ile 34 EVJ 402 plakalı araç sürücüsü trafikte yol tartışması yaşadı. Tartışma sonrası motosikletliler yoluna devam ederken sürücü, onları bir süre takip etti. Şahıs motora aracı ile vururken motosikletteki iki kişi yola doğru savruldu. Kaza sonrası motosiklet park halindeki bir kamyonetin altına girerken sürücü ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletteki iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları ise devam ederken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada - Son Dakika


22:56
Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17
ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14
Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43
Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31
Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05
Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu

Son Dakika
22:56 Almanya'da Çiftçilerin Büyük Protestosu: Vergi ve Ücret Artışlarına Karşı Ayaklandılar
22:37 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Belediye başkan adayları 7 Ocak ve 15 Ocak'ta açıklanacak
22:17 ABD, İran'daki terör saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
22:14 Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'la ilgili torpil iddiası
21:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ile görüştü: Türkiye terörle mücadelede İran'ın yanında
21:43 Hizbullah lideri Nasrallah: İsrail'in suikasti cevapsız kalmayacak
21:31 Murat Sancak yıldız futbolcusu M'Baye Niang'ı sosyal medyadan transfer listesine koydu
21:05 Fransa'nın kuzeyindeki 50 kasaba ve kenti sel vurdu
21:01 Özel: Yargıtay'ın Can Atalay kararına karşı anayasayı savunmayı ısrarla sürdüreceğiz
20:27 Köpeğe baltayla işkence eden şahıs gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 23:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement