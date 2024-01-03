Esenyurt'ta tartıştığı motosikletliye arkadan çarpıp kaçan sürücü kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta otomobil sürücüsü, trafikte tartıştığı motosikletlilere arkadan çarpıp olay yerinden kaçtı. Kazada motordaki iki kişi yola savrularak yaralanırken çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki motosiklet üstündeki iki kişi ile 34 EVJ 402 plakalı araç sürücüsü trafikte yol tartışması yaşadı. Tartışma sonrası motosikletliler yoluna devam ederken sürücü, onları bir süre takip etti. Şahıs motora aracı ile vururken motosikletteki iki kişi yola doğru savruldu. Kaza sonrası motosiklet park halindeki bir kamyonetin altına girerken sürücü ise aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosikletteki iki kişi yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin sürücüyü arama çalışmaları ise devam ederken olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.