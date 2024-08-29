Esenyurt'ta telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika
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Esenyurt'ta telefon hırsızlığı kamerada

Esenyurt'ta market kasasında unutulan telefon, sırada bekleyen bir şahıs tarafından çalındı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

29.08.2024 23:04
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Esenyurt'ta telefon hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Esenyut'ta market kasasında unutulan telefon sırada bekleyen şahıs tarafından çalındı. Yaşanan hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Fatih Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, markette alışveriş yapan bir kişi ödeme için kasaya yöneldi. Aldığı ürünlerin parasını ödeyen vatandaş telefonunu marketin kasasında unutarak çıktı. Bu sırada kasada sıra bekleyen Mustafa Ö. telefonu saniyeler içerisinde alarak kayıplara karıştı. Telefonunun olmadığını fark eden vatandaş, markete gelip güvenlik kameralarını kontrol edince telefonun çalındığını öğrendi. İhbar üzerine Esenyurt emniyet güçlerinin çalışmaları sonucu şüpheli şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Esenyurt'ta telefon hırsızlığı kamerada - Son Dakika

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