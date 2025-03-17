Esenyurt\'ta Ters Yönde Araç Kullanan Kadın Trafiği Karıştırdı

İstanbul Esenyurt'ta bir kadın, ters yönden E-5 Karayoluna girdi. Bir süre trafikte ilerleyen kadın heyecan yaparak ortalığı birbirine katarken, yaşanan o anlar kameraya yansıdı.

E-5 Karayolu Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi mevkiinde bir kadın, ters yöne girdi. Bir süre ters yönden ilerlemeye çalışırken heyecan yapan kadın, trafiği birbirine kattı. Yaşanan o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL