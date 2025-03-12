Esenyurt\'ta Trafik Kavgası: Sürücü Araba ile Çarptı

İstanbul Esenyurt'ta sürücüler arasında çıkan tartışma, tekme tokatlı kavgaya döndü. Olayın ardından sürücülerden biri, tartıştığı adamı araba ile çarparak kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean kameraya yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde yaşandı. İki sürücü arasında trafikte tartışma çıktı. Kısa sürede hararetlenen olayda araçlarından inen şahıslar birbirlerine tekme, tokat saldırdı. Uzun süre devam eden kavgayı çevredeki vatandaşlar ayırdı. Olayın ardından öfkesine hakim olamayan sürücülerden biri ise tartıştığı adamı aracıyla çarparak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye kameraya yansıdı. - İSTANBUL